Ortalık fena karıştı! Muslera'ya şok ceza

Fernando Muslera'nın formasını giydiği Estudiantes de La Plata, Arjantin'de büyük bir disiplin kriziyle karşı karşıya. Arjantin Futbol Federasyonu, geçen hafta Rosario Central karşısında oynanan maçta Estudiantesli futbolcuların seremoni sırasında rakibe sırt dönerek yaptığı protestoyu "saygısızlık" olarak değerlendirdi. Bu eylemin ardından Muslera dahil 11 futbolcuya ikişer maç men cezası verildi.

CEZALAR 2026'DA UYGULANACAK

Arjantin basınının paylaştığı bilgilere göre cezalar ertelemeli olacak. Muslera ve takım arkadaşları, cezalarını 2026 yılındaki resmi maçlarda çekecek. Bu nedenle Muslera, hafta sonu oynanacak Central Cordoba karşılaşmasında sahada olabilecek.

VERON'A TARİHİ YAPTIRIM: 6 AY MEN

Olayın en ağır cezası ise Estudiantes Başkanı ve kulüp efsanesi Juan Sebastian Veron'a geldi. Federasyon, seremoni protestosunun talimatını verdiği iddia edilen Veron'a 6 ay futboldan men cezası uyguladı. Ayrıca takım kaptanı Santiago Nunez'e de 3 ay kaptanlık yasağı getirildi.

ARJANTİN'DE BÜYÜK GÜNDEM

Muslera'nın da yer aldığı bu geniş çaplı ceza dalgası Arjantin'de büyük yankı uyandırdı. Protestonun neden yapıldığı tartışılırken, federasyonun bu sert tutumu futbol kamuoyunda gündemin bir numarası haline geldi.