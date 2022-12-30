Ali Koç'tan canlı yayında gündeme oturan iddia: Seçim var, belki de ülkeyi karıştırmak istiyorlar

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, hakem hataları ve futbol gündemine dair açıklamalarda bulundu. Koç, Galatasaray karşısında Sivasspor'un iptal edilen golüne ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bu hakem hatası değil, memleket meselesi. Belki bahis işi var. Seçim var, belki ülkeyi karıştırmak istiyorlar. Bu hata değil." ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası arasından sonra yeniden başlayan Süper Lig'de hakem tartışmaları devam ediyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu.

"ÜLKEYİ KARIŞTIRMAK İSTİYORLAR"

Ali Koç yaptığı açıklamada, "Nizami bir gol iptal ediliyor, kimse bilmiyor. Bu olayı Allah'ın bir hikmeti olarak görmek istiyorum. Dünkü olaydan ders alıp, gerekli, adımları atmalıyız. Erden Timur "Kıyamet kopartılıyor" dedi. Evet kopartılıyor, bu öyle veya böyle bir olay değil. Fenerbahçe'ye 'Size ne oluyor?' diyemezsiniz, biz de yarışın içerisindeyiz. Buraya sırf bu olay için çıkmadık. Kasım ayında 3 kez "Sıkıntı var, MHK'den koku alıyoruz" dedik. Bu öyle bir olay değil. Futbol dışı olaylar var mı? Buna bakmamız lazım. Aziz Yıldırım "Ne şikesi, memleket meselesi" dedi. Bu hakem hatası değil, memleket meselesi. Belki bahis işi var. Seçim var, belki ülkeyi karıştırmak istiyorlar. Bu hata değil!"

Ali Koç'un yaptığı açıklamalarının devamı şöyle:

"DEZAVANTAJ SAĞLAMIŞTIR"

Dün geceki maçtan sonra endişelerimiz tavan yaptı, zirve yaptı. Hakem hatası, şampiyonluk yarışındaki diğer takımlara da dezavantaj sağlamıştır. Sivasspor'a ve onların rakiplerine de dezavantaj sağlamıştır. Bu iki takımı ilgilendiren durum değil.

"TUHAFLIKLARI BİRKAÇ ÖRNEKLE GÖSTERECEĞİM"

Serkan Çimen için açıklama yaptık. Trabzonspor maçında bir hakem hatası olduğunu söylemiyorum. Ama MHK'nın tuhaflıklarını birkaç örnekle göstereceğim. 46 adet yardımcı hakem var. Bu kadar önemi yüksek bir maça hangi hakem atanmasa diye sorulursa, Serkan Çimen çıkar.

"HAKEMLİĞİ BİTİRİLECEK"

Attila Karaoğlan, Kevin N'Koudou'yu atamıyor. VAR'a çağrılıyor yine atamıyor. Bunun takımlarla alakası yok. Ali Palabıyık, Yasin Kol etkisi var. Yani bilinçaltı kirletilme etkisi var. Ali Palabıyık, Galatasaray maçında bir hata yapıyor, çok uzun süre maç alamıyor. Yasin Kol, Beşiktaş maçında hata yapıyor, bu sene 3 maç alabiliyor. Bir şey daha diyeyim, bu arkadaşın devre arasında Süper Lig hakemliği bitirilecek.

"HİÇ MAÇA ÇIKMAMIŞ"

Zorluk derecesi yüksek maçta Halil Umut Meler'e yardımcı olarak Serkan Çimen'in atanması, Halil Umut Meler'e de haksızlık. Çünkü hakemlik ekip işi. 2017'ye kadar geri gittik. Serkan Çimen ile Halil Umut Meler daha önce hiç maça çıkmamış.

"MHK, FEDERASYONU YAPAY ZEKA ADIYLA UYUTUYOR"

Beşiktaş - Adana Demirspor maçında geçen sene Ali Şansalan çok konuşuldu. Bu sene yine o atandı. Bunu yapay zekanın atadığına kim inanır? Özgür Erdem, Hatayspor-Giresunspor maçına yardımcı hakem olarak katılıyor. teste ve seminere katılmamış ama bu hakeme maç veriliyor. Buna da yapay zeka diyebilirsiniz ama yapay zeka, bu hakemin seminere, teste girip girmediğini bilmiyor. MHK, federasyonu yapay zeka adıyla uyutuyor.

"YAPAY ZEKA, KÖR GÖZE PARMAK ATAMA YAPAMAZ"

Hakemler arıyor ve "Bu hakemi atamayın" diyor. Biz bu topa hiç girmedik. Bu yaşananlardan dolayı yapay zekanın arkasındayız. 30 senelik hakem sorunlarını TFF, 3-5 ayda gideremez. Ancak devrim yapmak isteyen TFF'ye söylüyorum, bu insanlarla, bu işi yapamazsınız. Çünkü yapay zekanın ilerlemesin istemiyor olabilirler. Yapay zeka, kör göze parmak atama yapmaz! "Bunu yapay zeka istiyor" diyerek bir yere gidemeyiz. Yapay zekanın dürüstlüğü ve verilimliği sorgulanabilir hale geliyor. Yapay zeka ile Beşiktaş - Adana Demirspor maçına Ali Şansalan'ı atarsan, insanlar "Ne oluyor?" diye sorar.

"MANİPÜLE EDİLEN ŞEYLER VAR"

Federasyon değişiyor, başkan değişiyor ama oradaki isimler değişmiyor. Federasyon iyi niyetli ama çok tecrübeli değil. Getirmek istedikleri sistem çok fayda sağlayacak. Buna inanıyorum. Ama manipüle edilen şeyler var. Dediklerimi lütfen araştırın, doğru mu, yanlış mı? Özgür Ertem hakikatten sınavlara girmedi mi? Araştırın.

"BİZ SAKATA UĞRAMAK İSTEMİYORUZ"

Her derbi öncesi soru işareti ve kuşkular var. Bu sefer oluş şekli açısından iyi olmadı. İnşallah derbiye etkisi olmaz. Ozan Tufan'ın Galatasaray'a attığı bir gol de kaç dakika incelendi? %100 gol verilmedi. Biz sakata uğramak istemiyoruz. Kimse uğrasın istemiyoruz.

"YABANCI HAKEM REDDEDİLDİ"

Yabancı hakem konusu defalarca Kulüpler Birliği ve TFF ile konuşuldu. Yunanistan ve Suudi Arabistan dışında tam anlamıyla yabancı hakem kullanan yok. Ama hakem değişim programı var. TFF bu sene yabancı hakem getirmenin imkanı olmadığını söyledi. VAR için yabancı hakem getireceklerini söylediler. TFF, yabancı hakem getirilmesinin Türk hakemlerin moralini bozacağı gerekçesiyle bu talebi reddetti.

"BİZİM YOĞURT YİYİŞİMİZ FARKLI"

Ağlamayana mama yok! Sokak tabiri ile bizim futbolumuzda bu geçerli. İlk dönemde acemiydik, hata yaptık. Son dönemde bizim yoğurt yiyişimiz farklı. Eleştiriliyoruz.

"ŞUURSUZ AÇIKLAMALAR"

Ligi bitirtmeyiz, savaş, koro halinde..." Bana göre çok şuursuz açıklamalar. Kadrolu basın mensupları.. Bunlar konuşulduktan sonra TFF'nin iki gün sonra Galatasaray'ı ziyareti yanlış! Trabzonspor maçı öncesi geleceklerdi, yanlış anlaşılacağını söyledik. TFF bunu düşünmeliydi. Ama o bir akademi ziyaretiydi. Konu yanlış yere gitti. İnşallah ocak ayının ilk haftasında görüşeceğiz.

"DERHAL EMEKLİYE AYRILSIN"

Özgüç Türkalp bir an önce emekliye ayrılsın! Derhal! Bir kırmızı kart var, hiç konuşmuyoruz. Bu o kadar büyük bir olay ki, kırmızı konuşulmuyor. Michy Batshuayi'nin kırmızı kartı yanlıştı ama konuşmadık. Enner Valencia dünkü hareketi yapsa ne olurdu? Kardeşi kardeşe kırdırmaya çalışıyorlar. Trabzonspor deplasmanında yaşadığımız olaylar temsilci raporuna girmiyor. Mert Hakan Yandaş'ın sarı kart gördüğü olay, ısınırken yer değiştirtiliyor.