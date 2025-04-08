Trump: Gümrük vergilerinden kazancımız günlük 2 milyar dolar

Vergiler sadece ABD'ye yaradı! Günlük kazançları dudak uçuklattı
İran'a bir tehdit de ABD'den: Ya müzakere edersiniz ya da bedelini ödersiniz

İran'ı bu sefer Trump tehdit etti: Bedelini ödersiniz
'Ramazan tebriki' krizinin diğer aktörüydü! Vestel CEO'su görevinden ayrılıyor

"Ramazan tebriki" krizinin diğer aktörüydü! O da koltuğundan oldu
Diyarbakır'da silahlı kavga: 1'i polis 13 yaralı

Sokak ortasında birbirlerine kurşun yağdırdılar: 1'i polis 13 yaralı

Ortalık çok fena karışacak! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gece yarısı olay gönderme

Ortalık çok fena karışacak! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gece yarısı olay gönderme
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Espor takımının Fenerbahc¸e'yi mağlup ettiği karşılaşmanın ardından ezeli rakibine olay yaratacak bir göndermede bulundu. Sarı-kırmızılıların paylaşımında, Fenerbahc¸eli formalı ve üzerinde "Lv.1 Zavallı kişi." yazan bir görsel kullanılarak "Hep ağlarlar, hiç gülmezler, boynu bükükler…" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Espor Futbol Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibini 2-0'lık skorla mağlup ettiği karşılaşmanın ardından çok konuşulacak bir göndermede bulundu.

"LV. 1 ZAVALLI KİŞİ"

Galatasaray Espor'un resmi X hesabından yapılan paylaşımda Fenerbahçeli formalı ve üzerinde "Lv.1 Zavallı kişi." yazan bir görsel kullanıldı ve "Hep ağlarlar, hiç gülmezler, boynu bükükler…" notu düşüldü. Bu paylaşımlar kısa sürede viral oldu.

İşte Galatasaray'ın o paylaşımı;

Ortalık çok fena karışacak! Galatasaray'dan gece yarısı Fenerbahçe'ye olay gönderme

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDüsünür:

Sonuc olarak taraftarlar para kazanmiyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.