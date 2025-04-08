Ortalık çok fena karışacak! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gece yarısı olay gönderme

Türkiye Espor Futbol Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibini 2-0'lık skorla mağlup ettiği karşılaşmanın ardından çok konuşulacak bir göndermede bulundu.

"LV. 1 ZAVALLI KİŞİ"

Galatasaray Espor'un resmi X hesabından yapılan paylaşımda Fenerbahçeli formalı ve üzerinde "Lv.1 Zavallı kişi." yazan bir görsel kullanıldı ve "Hep ağlarlar, hiç gülmezler, boynu bükükler…" notu düşüldü. Bu paylaşımlar kısa sürede viral oldu.

İşte Galatasaray'ın o paylaşımı;