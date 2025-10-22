Ortahisar Belediyespor, Göztepe'yi Yendi
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 3. haftasında Ortahisar Belediyespor, Göztepe'yi 39-30 mağlup etti. İlk yarıyı 20-14 önde tamamlayan ev sahibi ekip, ikinci devrede de rakibine üstünlük sağlayarak maçı kazanmayı başardı.
Beşirli Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı, ev sahibi Ortahisar Belediyespor'un 20-14 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci devrede de üstünlüğünü sürdüren Karadeniz ekibi, sahadan 39-30 galip ayrıldı.
