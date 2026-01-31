Haberler

Orkun Kökçü gollerine devam ediyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Orkun Kökçü, maçta 77. dakikada attığı golle takımına 3 puanı getirdi.

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı milli futbolcu Orkun Kökçü, geçtiğimiz hafta Eyüpspor maçının ardından Konyaspor karşısında ağları havalandırdı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, evinde karşı karşıya geldiği Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların gollerini 34. dakikada Vaclav Cerny ve 77. dakikada da Orkun Kökçü kaydetti. Geçtiğimiz hafta Eyüpspor deplasmanında siyah-beyazlı formayla ilk golünü kaydeden Orkun, bu hafta da Konyaspor karşılaşmasında ağları sarsarak takımına 3 puanı getiren futbolcu oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
