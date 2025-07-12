Orkun Kökçü Beşiktaş taraftarına ilk üçlüyü çektirdi

Süper Lig devi Beşiktaş'ın Benfica'dan kadrosuna kattığı Orkun Kökçü Beşiktaş'a imza atmak üzere yola çıktı.

TARAFTARLARA İLK ÜÇLÜSÜNÜ ÇEKTİRDİ

Milli futbolcu, transferinin tamamlanmasının ardından Beşiktaş'a transfer olmaya hazırlanıyor. Yıldız isim, Başkan Serdal Adalı'nın da içinde bulunduğu özel uçakla Hollanda'dan Türkiye'ye doğru yola çıktı. Havalimanında birçok Beşiktaş taraftarı Orkun'u uğurlamaya gelirken, başarılı oyuncu da onların yanına giderek ilk üçlüsünü çektirdi. Bu anlar taraftarların kamerasına yansıdı.

SAAT 18:00'DE İSTANBUL'DA

Öte yandan Beşiktaş Kulübü, transfer görüşmelerine başlandığını açıkladığı milli futbolcu Orkun Kökçü'nün bu akşam İstanbul'a geleceğini duyurdu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Transfer görüşmesine başladığımız profesyonel futbolcu Orkun Kökçü'yü taşıyan uçak, bugün saat 18.00'de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacak." denildi.