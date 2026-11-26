BEŞİKTAŞ Kaptanı Orkun Kökçü, "Sorumluluk almaktan kaçmıyorum. Böyle şeyler yaşanıyor. Her şeyimi vermek istedim. Taraftarlarımızı, ülkemizi mutlu etmek istedik. Bizim için biraz milli mesele oldu. O yüzden umarım herkesi gururlandırmışızdır" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında Beşiktaş, Batum'da oynanan karşılaşmada Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekibin kaptanı Orkun Kökçü, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yaşanan olayların ardından kendilerine destek olan bütün kulüplere teşekkür eden Orkun Kökçü, "Bütün takımlara, kulüplere, herkese çok teşekkür ediyoruz. Bize destek oldular, hissettik de bunu. Güzel bir şey. Maça gelirsek uzun zaman sonra penaltı kaçırdım. Onu toparlamak için biraz zorlandım ama takım arkadaşlarım hep destek oldu. Dusan'a teşekkür etmek istiyorum bana o şansı yarattı ve golümü atabildim. Orada duygu patlaması yaşadım. Hep sorumluluk almak istiyorum. Sorumluluk almaktan kaçmıyorum. Böyle şeyler yaşanıyor. Her şeyimi vermek istedim. Taraftarlarımızı, ülkemizi mutlu etmek istedik. Bizim için biraz milli mesele oldu. O yüzden umarım herkesi gururlandırmışızdır. Şimdi toparlanıp, Galatasaray maçına odaklanacağız" diye konuştu.

'KABUL EDİLECEK BİR ŞEY DEĞİL'

Karşılaşmanın 25'inci dakikada Gürcistan polisinin, siyah-beyazlı taraftarlara müdahalesinin kabul edilebilir olmadığını söyleyen Orkun Kökçü, "Bu kabul edilebilir bir şey değil. Buraya gelmişiz, taraftarımız çok güzel destek verdi. Bilmiyorum ne demem lazım. Tek taraflı çalışıyor gibi geliyor bana. Onlara girmek istemiyorum. Kabul edilecek bir şey değil. Ama herkes destek oldu. Herkesi mutlu edebildik. Şu an en önemlisi o. Gereken şeyleri yönetimin yapacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'BİZİM TARAFIMIZ BELLİ'

Karşılaşmanın ardından Filistin bayrağı açmalarıyla ilgili gelen soru üzerine Orkun Kökçü, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bizim tarafımız belli. Ekstra bir şey söylemeye gerek yok. Onları destekliyoruz, yanlarındayız. Az da olsa onlar için kazanabildik."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı