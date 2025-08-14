Orhaneli'de Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası Sona Erdi

Orhaneli'de Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü paydaşlığında düzenlenen Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası sona erdi.

Her mahallenin kendi camisindeki öğrencilerle oluşturduğu takımların karşılaştığı turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.

İlçe genelinde 8 caminin katıldığı turnuvanın şampiyonu Karıncalı Mahalle Camisi oldu.

Turnuvada ikinciliği Osmanbey Camisi, üçüncülüğü de Bilal Habeşi Camisi elde etti.

Dereceye giren takımlara kupaları ve madalyaları Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Ankit tarafından verildi.