Orhaneli'de Kurumlar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası Başladı

Orhaneli Kaymakamlığı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Orhaneli Belediyesi organizasyonuyla düzenlenen kurumlar arası Halı Saha Futbol Turnuvası başladı. İlk gün heyecanlı ve çekişmeli maçlar oynandı.

Orhaneli Kaymakamlığı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Orhaneli Belediyesi organizasyonuyla Orhaneli Belediyesi Halı Saha tesislerinde düzenlenen kurumlar arası Halı Saha Futbol Turnuvası başladı. Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna ve Belediye Başkanı Ali Aykurt'un başlama vuruşu ile turnuvaya ilk start verildi.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bulunan kurumlar arasından 16 takımın katıldığı turnuvanın ilk gününde heyecanlı ve çekişmeli maç oynandı. Kalabalık seyirci önünde oynanan ilk gün maçında Polis Gücü, Orhaneli İlçe Tarım Müdürlüğünü 12-3 mağlup ederek turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı.

Orhaneli Gençlik ve Spor Müdürü Ali Ankıt, "Uzun zamandan beri ilçemizde böyle etkinlikler olmadı, maçlara gelen seyircileri gördüğümüzde ilçe halkının böyle etkinlikleri özlediğini görüyoruz, göreve başladığımız günden bu yana çeşitli spor etkinlikleri yaparak hem ilçemizde insanların kaynaşmasını sağlıyoruz, hem de ilçe halkının özlemini gidermeye çalışıyoruz. İnşallah bundan sonrada spor etkinliklerimize devam edeceğiz" dedi. Kaymakam Muhammed Furkan Tuna ve Belediye Başkanı Ali Aykurt turnuvanın centilmence geçmesini dileyerek tüm takımlara başarılar diledi. - BURSA