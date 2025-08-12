Orhaneli'de Futbol Turnuvası Başladı

Orhaneli İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen futbol turnuvası, mahalle camilerinin öğrencilerinden oluşan takımlarla başladı. Turnuvanın finali 13 Ağustos'ta yapılacak ve dereceye girenlere ödüller verilecek.

Orhaneli İlçe Müftülüğünce düzenlenen futbol turnuvası başladı.

Orhaneli Belediyesi Futbol Sahasında, her mahallenin kendi camisindeki öğrencilerle oluşturduğu takımlar karşılaşıyor.

Orhaneli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü organizasyonunda yapılacak futbol turnuvasının finali 13 Ağustos'ta oynanacak.

Aynı tarihte, Orhaneli Kaymakamlığı koordinasyonunda Orhaneli Belediyesi, İlçe Müftülüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle yapılacak olan "Yaz Kur'an Kursları Bitirme Pikniği" etkinliğinde, dereceye giren camilere kupaları takdim edilecek.

Orhaneli ilçe müftüsü Ahmet Fuat Çandır, emeği geçen kurumlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Osman Sak - Spor
