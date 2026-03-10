Orhan Kaynak için tören düzenlenecek

Orhan Kaynak için Trabzonspor'da anma töreni düzenlenecek.

Hayatını kaybeden Trabzonspor yardımcı antrenörü ve eski futbolcusu Orhan Kaynak için kulüp tarafından anma töreni gerçekleştirileceği açıklandı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, merhum Orhan Kaynak için tören yarın saat 13.30'da kulübün idari binası önünde yapılacak. Anma töreninin ardından Orhan Kaynak'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Adana'ya uğurlanacak. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı