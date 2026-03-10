Orhan Kaynak için tören düzenlenecek
Trabzonspor yardımcı antrenörü ve eski futbolcusu Orhan Kaynak anısına düzenlenecek tören, 13.30'da kulübün idari binası önünde gerçekleştirilecek. Törenin ardından Kaynak'ın cenazesi Adana'ya uğurlanacak.
Orhan Kaynak için Trabzonspor'da anma töreni düzenlenecek.
Hayatını kaybeden Trabzonspor yardımcı antrenörü ve eski futbolcusu Orhan Kaynak için kulüp tarafından anma töreni gerçekleştirileceği açıklandı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, merhum Orhan Kaynak için tören yarın saat 13.30'da kulübün idari binası önünde yapılacak. Anma töreninin ardından Orhan Kaynak'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Adana'ya uğurlanacak. - TRABZON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı