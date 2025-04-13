Orhan Ak: 'Karagümrük Süper Lig'i görecek'

- Orhan Ak : "Karagümrük önümüzdeki maçları kazanarak Süper Lig'i görecektir"

İSTANBUL - Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Orhan Ak, Gençlerbirliği maçını kazanamadıkları için üzgün olduklarını belirterek, "Ligin sonuna yaklaşıyoruz. Avantajımız devam ediyor. Taraftarlarımız merak etmesin. Karagümrük önümüzdeki maçları kazanarak Süper Lig'i görecektir" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Gençlerbirliği ile golsüz berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Orhan Ak, "Kazanamadığımız için çok üzgünüz. Planlarımızı ona göre yapmıştık. Özellikle iyi başladık. Fırsatlar yakaladık. İlk yarı gol atsak senaryo farklı olabilirdi. Gençlerbirliği ligin iyi takımlarından biri. Son haftalardaki çıkışlarından da belli. Net rakibimizdi. Maalesef golü atamadık. Ligin sonuna yaklaşıyoruz. Avantajımız devam ediyor. Telafisi olmayan maçlar. Taraftarlarımız merak etmesin. Karagümrük önümüzdeki maçları kazanarak Süper Lig'i görecektir" diye konuştu.