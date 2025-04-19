Orhan Ak: 'Bugün İtibariyle Vedalaştık'

- Orhan Ak : "Bugün itibari ile vedalaştık"

Karagümrük Teknik Direktörü Orhan Ak :

"Son haftalarda kazanamıyorduk ve bunun da tek sorumlusu benim"

"Elimizden geleni yaptık ama olmadı Karagümrük takımına başarılar diliyorum"

SAKARYA - Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Orhan Ak, Boluspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Bugün itibari ile vedalaştık" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Sakarya'da oynanan mücadelede Fatih Karagümrük, Boluspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Orhan Ak, istifa ettiğini açıkladı. Ak, "Öncelikle çok üzgünüz, kazanmak için gelmiştik başka bir düşüncemiz yoktu. Çok ciddi bir fırsattı bizim için, kazanmamız halinde çok ciddi bir fırsat yakalayacaktık. Ama maalesef istediğimiz gibi olmadı. Özellikle oyuna agresif baskılarla başladık ve yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik. İkinci yarı uzaktan yediğimiz bir golün ardından hamleler yaptık ama maalesef maçı kazanamadık. Karagümrük takımı, şampiyonluk için kurulmuş bir takım. Çok ciddi potansiyel oyuncuları var, hem kalite hem deneyim hem de genç potansiyelde oyuncuları var. Ama maalesef son haftalarda kazanamıyoruz ve bunun da tek sorumlusu benim. Onun için oyuncularımızla da konuştum, yapılacak bir şey varsa yaparız diye. İnşallah bundan sonraki maçlarda Karagümrük'ün kazanıp, şampiyon olacağını düşünüyorum. Oyunculara teşekkür ediyorum, özellikle Süleyman Başkanımıza çok teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiği için. Elimizden geleni yaptık ama olmadı bundan sonra Karagümrük takımına başarılar diliyorum. İnşallah şampiyon olacak ve Süper Lig'e çıkacaktır. Bugün itibari ile vedalaştık" ifadelerini kullandı.