Orduspor FK'nın Takım Otobüsü Suriye'de Görüntülendi, Kulüp Açıklama Yaptı

Sosyal medyada Orduspor FK takım otobüsünün Suriye'de görüldüğüne dair paylaşılan görüntülere ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, söz konusu otobüsün 2 hafta önce satıldığı belirtildi.

TFF 3. Lig'de mücadele eden 52 Orduspor FK'nın takım otobüsünün, Suriye'de görüldüğüne dair görüntüler sosyal medyada geniş yer buldu. Kısa sürede yayılan görüntülerde, mor-beyazlı takımın logosunun bulunduğu otobüsün Şam'a doğru hareket ettiği görülüyor.

Konuya ilişkin kulüpten yapılan açıklamada ise otobüsün 18 Aralık 2024 tarihinde satıldığı ve kulüp ile ilişkisinin kalmadığı dile getirildi. - ORDU