Orduspor 1967, Sultanbeyli Belediyespor'a mağlup oldu

TFF 3. Lig 4. Grup 1. haftasında Orduspor 1967, konuk ettiği Sultanbeyli Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu. Maçta Gökay (Orduspor 1967) ve Abdullah, İsmail (Sultanbeyli Belediyespor) gol attı. Sultanbeyli Belediyespor'dan Hasan kırmızı kart gördü.