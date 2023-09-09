Orduspor 1967, Sultanbeyli Belediyespor'a mağlup oldu
TFF 3. Lig 4. Grup 1. haftasında Orduspor 1967, konuk ettiği Sultanbeyli Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu. Maçta Gökay (Orduspor 1967) ve Abdullah, İsmail (Sultanbeyli Belediyespor) gol attı. Sultanbeyli Belediyespor'dan Hasan kırmızı kart gördü.
TFF 3. Lig 4. Grup 1. haftasında Orduspor 1967, konuk ettiği Sultanbeyli Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu.
Hakemler: Okan Kayataş, Hakan Dursun, Hasan Genç
Orduspor 1967: Cihan, Günay, Mustafa Samican (Güney dk. 65), Cevatcan (Recep dk. 66), Mustafa (Gökay dk. 46), Şükrü Kaan, Gürcan (Kadir dk. 46), Rıdvan, Furkan (Öner dk. 83), İsmail, Batuhan Berkay
Sultanbeyli Belediyespor: Hakkı, Ali İhsan, Özkan (Emre dk. 72), Abdullah (Miraç dk. 79), Ali Burak, Hasan, Emre, Ahmet, Emirhan, Caner, Azat (Mehmet Eren dk. 56)
Goller: Gökay (dk. 82) (Orduspor 1967), Abdullah (dk. 62), İsmail (dk. 90+5 k.k.) (Sultanbeyli Belediyespor)
Kırmızı kart: Hasan (dk. 84) (Sultanbeyli Belediyespor)
Sarı kartlar: Cihan, Rıdvan, Gökay (Orduspor 1967), Azat, Hasan Özkan (Sultanbeyli Belediyespor) - ORDU