Orduspor 1967, Sebat Gençlikspor'u Uzatmalarda Geçti

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Orduspor 1967, konuk ettiği Sebat Gençlikspor'u uzatmalarda 3-2 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Maçta goller Boran, Tolga ve Ege'den geldi.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Orduspor 1967, konuk ettiği Sebat Gençlikspor'u uzatmalarda mağlup etti.

Stat: Yeni Ordu

Hakemler: Hakan Belder, Semih Kurtuluş, Tuğberk Uygun

Orduspor 1967: Mertcan, Eren, Ömer Alper, Mert, Oğulcan, Mümin, Cuma, Osman, Erdem Onur, Alim, Sarper

Sebat Gençlikspor: Ahmet, Berat Can, Ahmet Baha, Halil, Ebrar Ali, Bican, Doğukan, Boran, Oğuzhan, Bedirhan, Zekeriya

Goller: Boran (dk. 32) (Sebat Gençlikspor), Tolga (dk. 72), Ege (dk. 104 pen.) (Orduspor 1967) - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
