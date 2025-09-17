Orduspor 1967, Sebat Gençlikspor'u Uzatmalarda Geçti
Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Orduspor 1967, konuk ettiği Sebat Gençlikspor'u uzatmalarda 3-2 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Maçta goller Boran, Tolga ve Ege'den geldi.
Stat: Yeni Ordu
Hakemler: Hakan Belder, Semih Kurtuluş, Tuğberk Uygun
Orduspor 1967: Mertcan, Eren, Ömer Alper, Mert, Oğulcan, Mümin, Cuma, Osman, Erdem Onur, Alim, Sarper
Sebat Gençlikspor: Ahmet, Berat Can, Ahmet Baha, Halil, Ebrar Ali, Bican, Doğukan, Boran, Oğuzhan, Bedirhan, Zekeriya
Goller: Boran (dk. 32) (Sebat Gençlikspor), Tolga (dk. 72), Ege (dk. 104 pen.) (Orduspor 1967) - ORDU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor