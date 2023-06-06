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Orduspor 1967, Karaman FK'ya mağlup olarak finale yükselemedi

Orduspor 1967, Karaman FK'ya mağlup olarak finale yükselemedi

Spor Haberleri

Off 2. Tur maçında Orduspor 1967, konu ettiği Karaman FK'ya 2-0 mağlup oldu. Karaman FK bu sonuçla finale yükselen taraf oldu.

off 2. Tur maçında Orduspor 1967, konu ettiği Karaman FK'ya 2-0 mağlup oldu. Karaman FK bu sonuçla finale yükselen taraf oldu.

Stat: Yeni Ordu

Hakemler: Erkan Özdamar xxx, Deniz Caner Özaral xxx, Ogün Kamacı xxx

Orduspor 1967 SK: Ömürcan xx, Erdinç xx, Adem xx, İsmail xx (Güney dk. 67 xx), Serhat xx (Serhan dk. 60 x), Metin xx, Uğur xx, Bilal xx (Ufuk dk. 59 xx), Mümin Talip x (Gökay dk. 67 xx), Hatun xx, Abdülkadir xx (Cevatcan dk. 76)

Karaman FK: Mertcan xx, Abdulsamet xx, Burak xx, Ali Kemal xx, Akın xx, Ahmet xx (Selçuk dk 90), Selim xx (İlyas dk. 87 xx), Orhan xx, Ömercan xx, Ensar xx (Emir dk. 69 xx), Umut xx (İdris dk. 87 xx)

Goller: Mümin Talip (dk. 10 k.k), Ensar (dk. 56) (Karaman FK)

Sarı kartlar: Mümin Talip, Uğur, Metin (Orduspor 1967), Orhan, Ahmet, Burak, Ömercan (Karaman FK) - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Erkan Özdamar Orduspor Karaman Ordu Spor Haberler

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