Orduspor 1967, Amasyaspor'u 1-0 Yenerek Üst Üste 3. Galibiyetini Aldı

Güncelleme:
Nesine 3. Lig 3. Grup 10. haftasında Orduspor 1967, 19 Eylül Stadyumu'nda konuk ettiği Amasyaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçta Orduspor'un golünü Alim (dk. 14) kaydederken, Oğulcan İnanç kırmızı kart gördü.

Stat: 19 Eylül

Hakemler: Sercan Karaca, Hamza İnal, Ali İmran Genli

Orduspor 1967: Mertcan, Eren (Arda dk. 81), Hakan, Ömer Alper, Sarper, Oğulcan, Cuma (Osman dk. 81), Erdem Onur (Tolga dk. 64), Alim (Mert dk. 70), Ali Kemal, Ege

Amasyaspor: Onur, Burak Can, Bayram Enes, Kerem, Tamer (Onur dk. 46), Fatih, Arda (Polat dk. 46), Ali İhsan, Yusuf (Ahmed Kağan dk. 63), Ömer Faruk, Burak (Cenk dk. 83)

Gol: Alim (dk. 14) (Orduspor 1967)

Kırmızı kart: Oğulcan İnanç (Orduspor 1967)

Sarı kartlar: Alim, Ömer Alper, Mertcan Dağlı (Orduspor 1967), Tamer, Bayram Enes, Polat, Ahmed Kağan, Ali İhsan, Fatih, Ömer Faruk (Amasyaspor) - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
