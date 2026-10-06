Ordulu milli sporcular, Yeni Delhi'de Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na hazırlanıyor

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Ordulu milli sporcular Hüsrev Doğru ve Esmanur Ele, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için azimle çalışıyor.

Bilek güreşi sporcuları Doğru ve Ele, mayısta Macaristan'da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Türkiye adına mücadele etti.

Doğru'nun 80 kiloda üçüncü olduğu organizasyonda Ele, 55 kiloda ikincilik elde etti.

İki sporcu, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 26 Ekim-7 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası için hazırlıklarını Ünye Kapalı Spor Salonu'nda sürdürüyor.

Sporcular, haftanın 5 günü antrenman yapıyor.

Ünye Çevre, Eğitim, Kültür, Spor ve İzcilik Kulübü (ÜNÇEK) sporcusu 53 yaşındaki Hüsrev Doğru, AA muhabirine, bilek güreşine 47 yaşında başladığını ve katıldığı Türkiye, Avrupa ile dünya organizasyonlarında çeşitli dereceler elde ettiğini söyledi.

Dünya şampiyonası hazırlıklarının iyi gittiğini vurgulayan Doğru, "İyi de bir antrenman dönemi geçirdik. İnşallah ülkemizi, ilimizi ve ilçemizi orada en güzel şekilde temsil edeceğiz." dedi.

"İstiklal Marşı'nı okutmak, bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum"

Ordu Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu 17 yaşındaki Esmanur Ele de 5 yıldır bu sporu yaptığını, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ve dünyada çeşitli dereceleri bulunduğunu ifade etti.

Bu yıl Türkiye'de üç birincilik, bir kez de üçüncülük aldığına dikkati çeken Ele, son katıldığı Avrupa şampiyonasında büyükler kategorisinde sağ kolda ikinci olduğunu aktardı.

Ele, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na hazırlık sürecinde olduğuna işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gücümün yettiği kadar orada kendimi göstereceğim. Antrenmanlar şu anda iyi gidiyor. Haftanın 5 günü antrenmana geliyorum. Hedeflerim tabii ki de birinci olmak. İstiklal Marşı'nı okutmak, bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum."

"Sporculardan şampiyonluk bekliyoruz"

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Ordu Temsilcisi Furkan Kirman da kentte bilek güreşi branşında başarıların arttığını söyledi.

Kentte 50 kız ve 50 erkek sporcunun düzenli olarak antrenmanlara katıldığını belirten Kirman, Doğru ve Ele'nin dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandığını ifade etti.

Kirman, sporculardan şampiyonluk beklediklerini de kaydetti.

Milli takım antrenörü Mustafa Arslan da dünya şampiyonasına en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

İki sporcudan da derece beklediklerini vurgulayan Arslan, "Özellikle birincilik bekliyoruz. Çok da iyi çalışıyorlar. Hazırlık dönemi iyi geçiyor. İnşallah başarılı olacaklar. Bizi ülke olarak, Ordu ve Ünye olarak gururlandıracaklar. İnşallah biz de gururlanacağız." dedi.

Kaynak: AA