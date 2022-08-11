Ordu spor haberleri | Altınordu'da gözler Safa'da

SPOR Toto 1'inci Lig'de cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği karşısında sezonun ilk sınavını verecek Altınordu'da yeni transfer Safa Kınalı, kırmızı-lacivertli ekibin gol umudu olacak. Sakatlıkları nedeniyle Göztepe ile oynanan hazırlık maçında forma giyemeyen forvetler Bertuğ ve Ahmet Dereli'nin yokluğunda sol kanat olmasına rağmen ileri uçta görev yapan Safa, 2-2 sona eren müsabakada takımın ilk golünü kaydetmişti. İzmir ekibinde Ahmet Dereli ve Bertuğ iyileşerek bu hafta takıma katılırken, teknik ekibin antrenman eksiği olan iki oyuncuyu yedek soyundurması bekleniyor. Altınordu'da santrfor olarak yine Safa görev almaya hazırlanıyor.