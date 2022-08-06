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Ordu spor haberi | Altınordu'nun Avrupa gururu

Ordu spor haberi | Altınordu'nun Avrupa gururu

Ordu haberler: SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, kendi bünyesinden çıkardığı bir futbolcunun daha Avrupa'ya transfer olmasıyla gururlandı.

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SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, kendi bünyesinden çıkardığı bir futbolcunun daha Avrupa'ya transfer olmasıyla gururlandı. İzmir ekibinin altyapısında yetişip geçen sezon ara transfer döneminde Trabzonspor'a tranfer olan 20 yaşındaki santrfor Enis Destan, Karadeniz ekibi tarafından Polonya ekibi Warta Poznan'a kiralık olarak gönderildi. Bu tranfserle birlikte kırmızı-lacivertliler, şimdiye kadar kendi yetiştirdiği 8'inci futbolcuyu Avrupa arenasında izleme mutluluğu yaşayacak. Altınordu, "Bir evladımız daha Avrupa'da" mesajıyla Enis Destan'ın imza fotoğrafını paylaştı.

Fransa'da Olympique Marsilya'da oynayan Altınordu patentli milli yıldız Cengiz Ünder daha önce İtalya'da Roma, İngiltere'de Leicester City forması giydi. Leicester City'de top koşturan milli savunmacı Çağlar Söyüncü, Altınordu'dan Almanya kulübü Freiburg'a transfer olmuştu. Barış Alıcı ve Berke Özer, bir dönem Belçika'da Westerlo'da oynadı. Burak İnce, Almanya'da Bielefeld'de görev yaparken, Yiğit Emre Çeltik Hollanda ekibi Fortuna Sittard'dan Polonya takımı Podbeskidzie'ye geçti. Ravil Tagir ise yeni sezonda Westerlo'da boy gösterecek.


- İzmir
Demirören Haber Ajansı / Spor

Enis Destan Altınordu İzmir Spor Haberler

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