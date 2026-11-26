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Ordu'nun Kumru ilçesinden Erva Bayraklı, Bolu'da düzenlenen 9. Açık Balkan Wushu Kungfu Şampiyonası ve Avrasya Kupası'nda Balkan şampiyonu oldu.

Bolu'da bir otelde gerçekleştirilen şampiyonada Erva Bayraklı, uluslararası organizasyonda ay-yıldızlı bayrağı temsil etti. Erva Bayraklı, elde ettiği dereceyle ilçesinin gururu oldu.

Erva Bayraklı'nın başarısı ilçesinde sevinçle karşılanırken, sporcu tebrik edilerek başarılarının devamı dilendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı