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Ordu haberi... Ünye'ye bir spor kompleksi daha kazandırılıyor

Spor Haberleri

Ordu haberi... Ünye'ye bir spor kompleksi daha kazandırılıyor

Ordu spor haberi: Ordu'nun Ünye Belediyesi tarafından Gürecülü Mahallesi'nde yapımı devam eden spor kompleksindeki çalışmalarda sona gelindi.

Ordu'nun Ünye Belediyesi tarafından Gürecülü Mahallesi'nde yapımı devam eden spor kompleksindeki çalışmalarda sona gelindi.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'nın talimatıyla Gürecülü Mahallesi'nde içerisinde halı saha, basketbol sahası, voleybol sahası, fitnes ve çocuk parkı bulunan spor kompleksinin yapımı devam ediyor. Reşat Akkaya Sokak'ta kısa süre önce başlanan ve tamamlanma aşamasına gelen çalışmalar çerçevesinde ekipler son hazırlıklarını tamamlıyor.

Gençler başta olmak üzere mahalle sakinlerinin önemli bir ihtiyacını karşılayacak olan kompleks hakkında bilgi veren Gürecülü Mahalle Muhtarı Ceyhan Gür, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ve emeği geçenlere teşekkür etti. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Ünye Belediyesi Hüseyin Tavlı Ünye Ordu Spor Haberler

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