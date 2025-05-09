Ordu'da Okul Sporları Küçükler Basketbol Yarı Finalleri Tamamlandı

Ordu'da, Okul Sporları Küçükler Basketbol Türkiye Yarı Finalleri gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Dairesi Başkanlığı koordinesindeki program, oynanan final karşılaşmalarıyla sona erdi.

Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu ve Altın Ordu Atatürk Spor Salonu'nda 4 gün süren organizasyonda, Ordu'nun yanı sıra Ankara, Çorum, Erzurum, Giresun, Ağrı, Samsun, Sinop, Tokat ve KKTC'den gelen takımlar Türkiye finallerine yükselmek için ter döktü.

Turnuvanın sonunda dereceye giren takımlar, 12-16 Haziran tarihleri arasında Isparta'da düzenlenecek Türkiye finallerinde yer alma hakkı kazandı.

Kızlar kategorisinde Ankara Çankaya Türkiye Noterler Birliği Ortaokulu ve Samsun Duruşehir Kampüsü Final Okulları, erkekler kategorisinde ise Ordu Hamdullah Suphi Tanrıöver Ortaokulu ve TED Ankara Koleji Vakfı Özel Ortaokulu'nun dereceye girdi.

Sporculara madalya ve başarı belgeleri, törenle takdim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel de dereceye giren okullara Türkiye finallerinde başarılar diledi.