Ordu'da drift yapan oto elektrik ustasının aracına el konuldu

Ordu'da drift ve çeşitli maddelerden şimdiye kadar yaklaşık 150 bin TL ceza yiyen oto elektrik ustasının aracına 2 ay el konuldu.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik kazalarını önlemek amacıyla, 9 Ekim tarihinde Cumhuriyet Mahallesi'nde kavşakta drift yapan ve kurallara uymayan 5 araç sürücüsüne toplamda 36 bin 534 TL cezai işlem uyguladı.

Altınordu ilçesinde oto elektrik ustası olarak hizmet veren Yunus Akgül, kavşakta drift yaptığı, tehlikeli araç kullandığı, plakasız araç kullandığı için ve çeşitli maddelerden yaklaşık 30 bin TL ceza yedi, otomobiline ise 60 gün el konuldu. Akgül, şimdiye kadar yediği cezaların toplam tutarının 150 bin TL'ye yaklaştığını söyledi.

"Emniyet mensuplarımız gereğini yaptı"

Düğün heyecanı ile böyle bir harekete kalkıştıklarını ve emniyet mensuplarının hızlı bir şekilde görevlerini yaptığını söyleyen Akgül, "Toplamda 36 bin TL tutarında bir ceza yedik. O esnada sevdiğimiz bir arkadaşımızın düğün konvoyuna katılmıştık. O heyecanla böyle bir harekete kalkıştık. Polis ekiplerimiz görevlerini gereğince yaptılar. Dirft yapmak, tehlikeli araç kullanmak plakasız araç kullanmaktan ve çeşitli maddelerden ceza yazıldı. Sonuçta illegal bir olaydı, bunun yasal tarafı da var. Bundan sonraki süreçte yapılarsa pistlerde devam etmek isteriz. Şu ana kadar ödediğimiz ceza 100 bini aştı, son ceza ise 36 bin TL" diye konuştu. - ORDU