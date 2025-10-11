Haberler

Ordu'da Çocuk Maratonu Coşkusu

Ordu'da Çocuk Maratonu Coşkusu
Ordu'da, Türkiye Atletizm Federasyonu etkinlikleri kapsamında düzenlenen 1 kilometrelik çocuk maratonunda 170 çocuk koşarak madalya aldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü etkinliği uluslararası boyuta taşımayı hedeflediklerini açıkladı.

Ordu'da, 1 kilometrelik "çocuk maratonu" koşuldu.

Türkiye Atletizm Federasyonunun Ordu Yarı Maratonu ve Halk Koşusu etkinlikleri kapsamında, çocuklara yönelik aktiviteler gerçekleştirildi.

Çocuklar, Büyükşehir Belediyesi önündeki organizasyonda badminton, bilek güreşi, dart gibi sportif faaliyetlere katıldı.

Altınordu sahilinde ise 1 kilometrelik çocuk maratonu düzenlendi. Koşuyu tamamlayan 170 çocuğa madalya verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, AA muhabirine, yarın ilk kez Ordu Yarı Maratonu'nun koşulacağını söyledi.

Ordu'ya değer katmak için etkinliği seneye uluslararası boyuta taşımayı planladıklarını belirten Yüksel, Halk Koşusuna yaklaşık 600, Ordu Yarı Maratonuna ise 200 kişinin katılacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Spor
