Onur Demirci Avrupa Halter Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 109 kiloda silkmede 207 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya kazanan Onur Demirci, emeklerinin boşa çıkmadığını söyledi.

Başkent Sofya'da gerçekleştirilen şampiyonanın sekizinci gün akşam seansında ay-yıldızlı sporculardan 109 kiloda Onur Demirci, silkmede kazandığı gümüş madalyaya ilişkin törenden sonra duygularını AA muhabirine anlattı.

Milli sporcu, Avrupa Şampiyonası'nda bugün kürsüye çıkacağına dair önceki röportajda söz verdiğini belirterek, "Sözümü tuttum, Allah'ın izniyle ya gümüş ya bronz bekliyorduk, gümüş madalyayı aldık. Rabbime şükürler olsun emeklerimiz boşa çıkmadı. Rabbim daha iyilerini de nasip eder inşallah, önümüzdeki yarışmalara daha iyi hazırlanacağız." diye konuştu.

Avrupa'da 2022'de büyüklerde bronz madalya kazandığını hatırlatan Onur, "Bütün Türkiye'ye armağan olsun, bu Avrupa'da büyüklerde ilk gümüş madalyam." dedi.

Olimpiyat hedefi için de milli halterci Onur, "Allah'ın izniyle 2028 Olimpiyatları'nda bayrağımızı göndere çekmek istiyorum." şeklinde konuştu.