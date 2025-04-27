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Onur Can Korkmaz: "Süper Lig için 2 basamak kaldı"

Onur Can Korkmaz:
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Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusunu Onur Can Korkmaz, takımının Süper Lig'e çıkmak için iki basamak kaldığını belirtti. Ankara Keçiörengücü karşısında alınan 1-0'lık galibiyetle önemli bir avantaj sağladıklarını ifade eden Korkmaz, hedeflerine odaklandıklarını vurguladı.

- Onur Can Korkmaz : "Süper Lig için 2 basamak kaldı"

İSTANBUL - Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Onur Can Korkmaz, hedeflerine maç maç odaklanarak hareket ettiklerini dile getirerek, "Süper Lig için 2 basamak kaldı" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup ederek Süper Lig'e çıkma yolunda avantaj sağladı. Kırmızı-siyahlıların başında ilk maçına çıkan Onur Can Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Maça iyi hazırlandıklarını vurgulayan Korkmaz, "Bu sezon Karagümrük'e ikinci kez gelişim. Geldiğimiz günden itibaren 5 antrenmana çıktık. Bu maça iyi hazırlandık. Hafta içi olumsuz bir de haber aldık. Oyuncumuz Ahmet Sivri'nin babası maalesef vefat etti. Bu galibiyeti öncelikle Ahmet Sivri ve ailesine armağan ediyoruz. Hedefimiz belli. Önümüzde 3 basamak vardı. İlk basamağı bu maçla birlikte çıkmış olduk. Geriye Süper Lig için 2 basamak kaldı. Çıkacağımıza inanıyoruz. Takımıma ve kendime güveniyorum" diye konuştu.

Süper Lig'e çıkmaları durumunda kariyer hedefinin sorulması üzerine genç antrenör, "Maç maç bakıyorum. Kendi kariyerimle alakalı şu anda bir planlama yapmıyorum. Şu an için odaklandığım tek nokta Süper Lig'e çıkmak" diye cevap verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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