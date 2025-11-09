Onur Can Korkmaz: 'Daha Üst Sıralara Çıkmak İçin Galibiyetlere İhtiyacımız Var'
Fatih Karagümrük, Konyaspor'u 2-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Teknik Direktör Onur Can Korkmaz, basın toplantısında daha üst sıralara çıkmak için galibiyetlere ihtiyaç duyduklarını vurguladı.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Onur Can Korkmaz, "Oyun planlarımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Çaykur Rizespor maçında da preslerimiz iyiydi. Bunu devam ettirmek istedik. Bu maçta da bunu yaptık. Defans arkası koşularını istiyorduk. Bununla ilgili pozisyonlar da bulduk. Ancak yeterli değil. Sadece 3 puan aldık. Daha üst sıralara çıkmak için galibiyetlere ihtiyacımız var. Bugün mutlu bir gün ama yeterli değil. Daha iyi olmalıyız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL