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Televizyonu kırmıştı! Sancak, G.Saray maçına atanan hakem için TFF'ye çıkarma yaptı

Spor Haberleri

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Galatasaray maçına atanan hakem Ali Şansalan için TFF'nin merkezi Riva'ya gitti. Sancak, geçen sezonki Beşiktaş maçında verdiği kararlarla kendisine televizyon parçalatan Şansalan'ın değişmesini istedi.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Galatasaray- Adana Demirspor karşılaşmasına hakem Ali Şansalan atandı. Akşam'dan Şafak Gözmen'in haberine göre; Bu atamadan memnun olmayan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Riva'ya çıkarma yaptı.

Onun yüzünden televizyonu parçalamıştı! Sancak, Galatasaray maçının hakemi için TFF'ye gitti

HAKEMİN DEĞİŞMESİNİ TALEP ETTİ

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, cumartesi akşamı oynanacak olan Galatasaray maçına hakem Ali Şansalan'ın atanması sonrasında Riva'ya çıkarma yaptı ve Türkiye Futbol Federasyonu'ndan hakemin değiştirilmesini talep etti.

Onun yüzünden televizyonu parçalamıştı! Sancak, Galatasaray maçının hakemi için TFF'ye gitti

TELEVİZYONU PARÇALAMIŞTI

Sancak, geçen sezonun 25. haftasında oynanan Adana Demirspor - Beşiktaş maçında Şansalan'ın verdiği kararlara sinirlenmiş ve tribündeki televizyonu kırmıştı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Adana Demirspor Galatasaray Spor Haberler

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