Önlerine geleni yeniyorlar! Manchester United'ı durdurabilene aşk olsun
Manchester United, Tottenham'ı 2-0 yenerek Michael Carrick yönetiminde ligde üst üste dördüncü galibiyetini aldı ve yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.
- Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Tottenham'ı 2-0 mağlup etti.
- Manchester United'ın gollerini Bryan Mbeumo 38. dakikada ve Bruno Fernandes 81. dakikada attı.
- Tottenham'da Cristian Romero, 29. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Manchester United, sahasında Tottenham'ı 2-0 mağlup ederek ligde üst üste dördüncü galibiyetini aldı. Old Trafford'da oynanan karşılaşmada Kırmızı Şeytanlar, teknik direktör Michael Carrick yönetiminde çıkışını sürdürdü.
GOLLER MBEUMO VE BRUNO'DAN
Karşılaşmada Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Bryan Mbeumo ve 81. dakikada Bruno Fernandes kaydetti. Ev sahibi ekip, maç boyunca oyunun kontrolünü elinde tuttu.
TOTTENHAM 10 KİŞİ KALDI
Tottenham'da Cristian Romero, 29. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Londra ekibi, maçın büyük bölümünü eksik oynadı ve direnç gösteremedi.
ALTAY BAYINDIR YEDEKTE KALDI
Manchester United'da milli kaleci Altay Bayındır, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.
PUAN DURUMU VE FİKSTÜR
Bu galibiyetle ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Manchester United, puanını 44'e yükseltti. Galibiyet hasreti 7 maça çıkan Tottenham ise 29 puanda kaldı. Bir sonraki haftada Manchester United, West Ham United deplasmanına konuk olacak. Tottenham ise sahasında Newcastle United'ı ağırlayacak.