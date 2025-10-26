Haberler

''Onlarla ilgili konuşmam'' demişti! Sadettin Saran'dan Galatasaray'a gönderme

''Onlarla ilgili konuşmam'' demişti! Sadettin Saran'dan Galatasaray'a gönderme
Gaziantep'te düzenlenen Cumhuriyet Balosu'na katılan Sadettin Saran, Galatasaray-Göztepe maçındaki hakem kararlarıyla ilgili konuştu. Sarı-lacivertli takımda hiçbir futbolcunun dokunulmazlığı olmadığını ifade eden Saran, "Bugün maçta olanları maalesef tüm Türkiye izledi. Benim en gurur duyduğum şeylerden birisi bizim hiçbir futbolcumuzun dokunulmazlığı yok. Biz hak yemeyiz.'' dedi.

Daha önce Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un maçlarıyla ilgili konuşma yapmayacağını ifade eden Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Galatasaray-Göztepe maçının ardından Sarı-kırmızılılara gönderme yaptı.

''BİZİM FUTBOLCULARIMIZIN DOKUNULMAZLIĞI YOK''

Sarı-lacivertlilerin pazartesi akşamı deplasmanda oynayacağı maç öncesi Gaziantep Fenerbahçeliler Derneği'nde düzenlenen Cumhuriyet Balosu'na katılan Saran, "Bugün maçta olanları maalesef tüm Türkiye izledi. Benim en gurur duyduğum şeylerden birisi bizim hiçbir futbolcumuzun dokunulmazlığı yok. Olamaz da.'' dedi.

''BİZ HAK YEMEYİZ!''

Sözlerine devam eden Saran, ''Biz Fenerbahçeliyiz. Biz sahaya çıkarız kanımızın son damlasına kadar mücadele ederiz. Yeneriz, yeniliriz ama biz hak yemeyiz.'' ifadelerini kullandı.

