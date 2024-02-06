Düştüğü not yürek yaktı! Volkan Demirel'den Atsu paylaşımı

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7.7 ile 7.5 büyüklüğündeki depremler büyük bir yıkıma neden olmuştu. Türkiye'yi yasa boğan 6 Şubat depreminin üzerinden bir yıl geçti.

VOLKAN'DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, 1 sene önce yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybeden futbolcusu Christian Atsu için duygusal bir paylaşımda bulundu.

"ONDAN ALDIĞIMIZ SON HEDİYE"

Atsu'nun attığı son golü paylaşan Demirel, "Atsu'nun attığı bu gol, ondan aldığımız son hediye. Depremden hemen önce gelen bu gol, saf sevinç ve umudu simgeliyor. Fakat sonrasında yaşanan deprem, Atsu'yu, Taner hocamızı ve birçok sevdiğimizi bizden aldı. Şimdi, onların aramızdan ayrılışlarının, Hatay'ın ve 10 ilimizin uğradığı büyük kaybın bir yılı geride kaldı. Büyük bir sevgi ve rahmetle anıyoruz" notunu düştü.