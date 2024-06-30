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Önce paylaşıp sonra sildiler! Barcelona'dan bir garip ayrılık açıklaması

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Barcelona, Joao Felix, Joao Cancelo ve Marcos Alonso'nun gelecek sezon takımda olmayacağını duyurdu. Ancak daha sonra Felix ve Cancelo'nun ayrılık duyuruları kulübün resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından kaldırıldı.

İspanyol devi Barcelona, kiralık futbolcular Joao Felix, Joao Cancelo ve sözleşmesi sona eren Marcos Alonso'nun da gelecek sezon takımda olmayacağını duyurdu. Ancak Barcelona daha sonra Felix ve Cancelo'nun ayrılığıyla ilgili duyurusunu resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından kaldırdı.

ÖNCE PAYLAŞIP SONRA SİLDİLER

Barcelona'da kiralık olarak forma giyen Felix (Atletico Madrid) ve Cancelo (Manchester City) ile ilgili açıklamalar ilginç bir şekilde kaldırıldı. Barcelona, internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından Joao Felix ve Joao Cancelo'nun ayrılığıyla ilgili yaptığı duyuruyu kaldırdı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (2)

Orhan Karakisla:

bence Felix fenerbahçe yolunda

3
4
yanıtYanıtla
ali tartan:

Komiksin

yanıt3
yanıt2
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