Onana'nın Fenerbahçe maçında yaptığı motivasyon konuşması sosyal medyanın dilinde

Trabzonspor'un yeni kalecisi Andre Onana'nın, Fenerbahçe karşısında 10 kişi oynadıkları ve 1-0 mağlup oldukları karşılaşmanın devre arasında takım arkadaşlarına yaptığı motivasyon konuşması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Onana, konuşmasında "Bu adam için bu maçı kazanmamız lazım. Bu maçı bu adam için kazanmak zorundayız. Zor olduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un yeni kalecisi Andre Onana'nın, Fenerbahçe devre arasında takım arkadaşlarına yaptığı motivasyon konuşması sosyal medyada gündem oldu.

Süper Lig'in 5'inci haftasında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşması, ev sahibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Karadeniz ekibi, 19'uncu dakikada Okay Yokuşlu'nun gördüğü kırmızı kart nedeniyle uzun süre 10 kişi mücadele etti.

ONANA'NIN MOTİVASYON KONUŞMASI GÜNDEM OLDU

Bordo-mavililerde yeni transfer Andre Onana, kurtarışlarıyla maça damga vururken; devre arasında yaptığı konuşma ve hırslı görüntüsü de gündem oldu.

"BU ADAM İÇİN KAZANMAK ZORUNDAYIZ"

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan görüntülerde; Kamerunlu kaleci, "Bu adam için bu maçı kazanmamız lazım. Bu maçı bu adam için kazanmak zorundayız. Beraber kalırsak bunu yaparız. Zor olduğunu biliyorum. Bunu yapmak zorundayız" ifadelerini kullanıyor.

KIRMIZI KART GÖREN OYUNCUYU DA MOTİVE ETTİ

Görüntülerde kırmızı kart nedeniyle bir hayli üzgün olduğu gözlenen Okay Yokuşlu, "Özür diliyorum. Hata benim" derken; hemen araya giren Onana, takım arkadaşına yönelik desteğini sürdürdü.

