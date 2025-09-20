Haberler

Onana'nın asisti Trabzonspor'a puanı getirdi

Onana'nın asisti Trabzonspor'a puanı getirdi
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor'un Gaziantep FK karşısındaki beraberlik golünün asisti Andre Onana'dan geldi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadele 1-1 eşitlik ile sonuçlandı.

ONANA'NIN ASİSTİ PUANI GETİRDİ

Konuk ekip Gaziantep FK, 39. dakikada Kevin Rodrigues'in harika golüyle öne geçti devre bu skorla sona erdi. Trabzonspor, beraberliği Andre Onana'nın yolladığı uzun top sonucu Paul Onuachu'nun kaleciyi de geçerek attığı golle buldu ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

HASRET 3 MAÇA ÇIKTI

Bu sonuçla birlikte galibiyet hasreti 3 maça çıkan Trabzonspor, puanını 11'e yükseltti. Gaziantep FK ise 10 puana ulaştı. Ligin bir sonraki maçında Trabzonspor, Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek. Gaziantep FK, sahasında Samsunspor'u ağırlayacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
