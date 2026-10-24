ON Hotels Alanya Belediyespor, İstanbul Gençlikspor'u 3-0 yendi

ON Hotels Alanya Belediyespor, İstanbul Gençlikspor'u 3-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
SMS Grup Efeler Ligi'nin ikinci haftasında ON Hotels Alanya Belediyespor, sahasında İstanbul Gençlikspor'u 3-0 yendi. Alanya temsilcisi setleri 25-19, 25-19 ve 25-21 kazanarak maçtan galibiyetle ayrıldı.
Salon: Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu
Hakemler: Yasin Okumuş, Pınar Elma
ON Hotels Alanya Belediyespor : Shchytkov, Hetman, Yusuf Bakır, Gutierrez, Ahmetcan Büyükgöz, Emir Öztürk (Zeka Çağatay Kır, Enes Atlı, Ulaş Onur Topbaşlı, Mustafa Selçuk Uyar, Abdulsamet Sineren)
İstanbul Gençlikspor: Baturalp Güngör, Cemal Özgür, Caner Çiçekoğlu, Yasin Aydın, Bertuğ Öndeş, Padar (Burak Mert, Doğan Karakoç, Mejias, Hakan Koçal, Mustafa Cengiz, Taha Berat Massa)
Setler: 25-19, 25-19, 25-21
Süre: 86 dakika (27, 28, 31)
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin ikinci haftasında ON Hotels Alanya Belediyespor, sahasında İstanbul Gençlikspor'u 3-0 yendi.