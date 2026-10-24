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ON Hotels Alanya Belediyespor, İstanbul Gençlikspor'u 3-0 yendi

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SMS Grup Efeler Ligi'nin ikinci haftasında ON Hotels Alanya Belediyespor, sahasında İstanbul Gençlikspor'u 3-0 yendi. Alanya temsilcisi setleri 25-19, 25-19 ve 25-21 kazanarak maçtan galibiyetle ayrıldı.

Salon: Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu

Hakemler: Yasin Okumuş, Pınar Elma

ON Hotels Alanya Belediyespor : Shchytkov, Hetman, Yusuf Bakır, Gutierrez, Ahmetcan Büyükgöz, Emir Öztürk (Zeka Çağatay Kır, Enes Atlı, Ulaş Onur Topbaşlı, Mustafa Selçuk Uyar, Abdulsamet Sineren)

İstanbul Gençlikspor: Baturalp Güngör, Cemal Özgür, Caner Çiçekoğlu, Yasin Aydın, Bertuğ Öndeş, Padar (Burak Mert, Doğan Karakoç, Mejias, Hakan Koçal, Mustafa Cengiz, Taha Berat Massa)

Setler: 25-19, 25-19, 25-21

Süre: 86 dakika (27, 28, 31)

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin ikinci haftasında ON Hotels Alanya Belediyespor, sahasında İstanbul Gençlikspor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA
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