Voleybol: Erkekler CEV Kupası
ON Hotels Alanya Belediyespor Voleybol Takımı, tarihinde ilk kez mücadele ettiği Erkekler CEV Kupası'nda 8'li final turunda Belçika'nın Greenyard Maaseik takımına 3-0 mağlup olarak turnuvadan elendi.
ON Hotels Alanya Belediyespor Voleybol Takımı, Erkekler CEV Kupası'na 8'li final turunda veda etti.
Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele eden ON Hotels Alanya Belediyespor, sahasındaki ilk maçta 3-1 yenildiği Belçika kulübü Greenyard Maaseik'e konuk oldu.
Maaseik kentindeki Steengoed Arena'da oynanan karşılaşmayı 18-25, 24-26 ve 20-25'lik setlerle 3-0 kaybeden Antalya ekibi, turnuvadan elendi.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor