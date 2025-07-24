OMÜ Vakfı Koleji'nde Kapsamlı Spor Alanı Yenilemesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Vakfı Koleji, Samsun'da bir ilke imza atarak toplam 4 bin metrekarelik alanda kapsamlı bir spor alanı yenileme projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında zeminlere, düşme anında yaralanmaları önleyen özel resurfacer dolgu sistemi uygulandı.

Yenilenen alanın 2 bin metrekaresi kolejin ön bahçesinde, diğer 2 bin metrekaresi ise arka bahçede yer alıyor. Darbeleri emen dolgu sistemi sayesinde öğrencilerin spor yaparken daha güvenli bir zeminde hareket etmeleri sağlandı. Aynı zamanda estetik ve dayanıklı bir yüzey elde edilerek öğrenme ortamının cazibesi artırıldı.

Yatırım kapsamında alana 2 pickleball, 2 basketbol ve 2 voleybol sahası olmak üzere toplam 6 yeni saha kazandırıldı. Ayrıca twister, sek sek, üçtaş, dart, pusula, oyun çemberi, satranç ve köşe kapmaca gibi geleneksel ve modern oyun alanları da oluşturuldu.

Rektör Aydın: "Geleceğe güven, nitelikli ortamlarla sağlanır"

Yapılan düzenlemeler hakkında bilgi veren OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, "OMÜ Vakfı Koleji'nde yürütülen bu kapsamlı yenileme ve spor alanı çalışmaları, öğrencilerimizin çok yönlü gelişimini destekleyecek son derece değerli bir adımdır. Üniversite yönetimi olarak bizler de bu süreci yakından takip ediyor, gereken her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Geleceğe güvenle bakan bireyler yetiştirmek, ancak böylesine nitelikli ortamlarla mümkün olur" dedi.

Eliöz: "Sadece bugünü değil, yarını inşa ediyoruz"

OMÜ Vakfı Başkanı Prof. Dr. Murat Eliöz ise spor alanı yenilemelerinin yanı sıra, okulun diğer fiziki alanlarında da yenilikler planladıklarını belirtti. Eliöz, "Zeminler çocuklarımız düştüğünde zarar görmesin diye özel olarak tasarlandı. Yakında futbol sahası da yenilenecek, okul cephesinde boya çalışmaları yapılacak ve sadece Vakıf Koleji öğrencilerine özel yemek hizmeti verilecek. Ayrıca öğretmenlerimiz için eğitim seminerleri düzenlenecek" diye konuştu. - SAMSUN