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Ömer Tolga Güldibi, Süper Lig'de ilk kez düdük çalacak

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Merkez Hakem Kurulu tarafından Kayserispor-Eyüpspor maça atanan hakem Ömer Tolga Güldibi, Süper Lig'de ilk kez düdük çalacak.

Merkez Hakem Kurulu tarafından Kayserispor- Eyüpspor maça atanan hakem Ömer Tolga Güldibi, ilk kez Süper Lig'de düdük çalacak.

Süper Lig'in 5.haftasında oynanacak Kayserispor-Eyüpspor maçının orta hakemi olarak atanan İzmit bölgesi hakemlerinden Ömer Tolga Güldibi, ilk kez Süper Lig'de müsabaka yönetecek. Bugüne kadar 151 müsabaka yöneten İzmit bölgesi hakemi, profesyonel liglerde 3 kez TFF 1.Lig, 44 kez TFF 2.Lig, 41 kez TFF 3.Lig'de düdük çaldı.

Ömer Tolga Güldibi'nin yönettiği 151 maçta 68 kez ev sahibi ekip, 44 kez deplasman takımı kazandı. 39 müsabaka ise berabere bitti. 680 kez sarı kart çıkaran İzmit bölgesi hakemi 56 kez de kırmızı kart gösterdi.

Kayserispor-Eyüpspor maçı ile ilk kez Süper Lig'de düdük çalacak olan Güldibi'nin yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Candaş Elbil yapacak. Maçın 4. hakemi olarak Alpaslan Şen görevlendirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Merkez Hakem Kurulu Kayserispor Eyüpspor kayseri Güncel Spor

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