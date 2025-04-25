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Ömer Seyit Okulu Muğla Taekwondo Şampiyonu Oldu

Ömer Seyit Okulu Muğla Taekwondo Şampiyonu Oldu
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Köyceğiz İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Ömer Seyit Okulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle düzenlenen il geneli Taekwondo müsabakasında kendi kategorisinde Muğla şampiyonu oldu. Okul, bu başarıdan dolayı gurur duyuyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden Ömer Seyit Okulu Taekwondo müsabakasında il şampiyonu olarak sevinç yaşadı.

Muğla Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle yapılan il geneli Taekwondo müsabakasında kendi kategorisinde Muğla şampiyonu olan Köyceğiz İmam Hatip Ortaokulu 5.sınıf öğrencisi Ömer Seyit Okulu okuluna gurur yaşattı.

Köyceğiz İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle yapılan il geneli Taekwondo müsabakasında kendi kategorisinde Muğla şampiyonu olan okulumuz 5.sınıf öğrencisi Ömer Seyit Okulu'yu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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