Haberler

Ömer Saner, Tokyo'daki İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Altın Hedefliyor

Ömer Saner, Tokyo'daki İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Altın Hedefliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İşitme engelli milli güreşçi Ömer Saner, 15-26 Kasım tarihlerinde Tokyo'da düzenlenecek İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda ikinci altın madalyasını kazanmayı hedefliyor. 23 yıllık spor kariyerine olimpiyat ve dünya şampiyonluğu ekleyen Saner, yoğun antrenmanlarla bu önemli yarışmaya hazırlanıyor.

Ulusal ve uluslararası alanda birçok başarısı bulunan işitme engelli milli güreşçi Ömer Saner, kariyerine ikinci olimpiyat şampiyonluğunu eklemek istiyor.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki Saner'in, bebekken geçirdiği rahatsızlık nedeniyle sol kulağında yüzde 90, sağ kulağında ise yüzde 60 işitme kaybı oluştu.

Çocuk yaşta ağabeyinin teşvik etmesiyle güreşe başlayan Saner, azmi ve çalışkanlığı sayesinde 23 yıllık spor kariyerine olimpiyat ve dünya şampiyonluğu sığdırdı.

Saner, 2021'de İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonu oldu, 2022'de Brezilya'da gerçekleştirilen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) altın, 2023'te Kırgızistan'da düzenlenen 7. Dünya İşitme Engelliler Büyükler Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcusu ve Akyazı Belediyesi güreş antrenörü olan Saner, Japonya'nın başkenti Tokyo'da 15-26 Kasım'da düzenlenecek İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 3 yıl önceki başarısını tekrarlamak istiyor. Saner, bu doğrultuda çalışmalarını Adapazarı ilçesindeki Lütfü Yaman Spor Salonu'nda yoğun bir tempoda sürdürüyor.

"Çok çalıştık, inandık."

Milli güreşçi Ömer Saner, AA muhabirine, hazırlık çalışmalarının 6 aydır devam ettiğini söyledi.

Ömer, spor kariyerindeki başarılarından bahsederek, 10 yaşında başladığı güreşte ve o günden beri kopmadan, yılmadan ve azimle güreş yaptığını anlattı.

Çok çalıştığını ve başarılı olacağına inandığını belirten Ömer, "Son 1 ay kaldı, kasımda Tokyo'ya gideceğiz. Çok çalıştık, inandık. Hem kendi adıma hem ülkemiz adına birinci olup gelmeyi hedefliyorum. Heyecan verici. İlk olimpiyat şampiyonluğumuzda biraz heyecan olmuştu ama şimdi alıştık, rahatız. Çalıştık, Allah nasip ederse de iyi süreç geçireceğiz. Madalyamızı alıp geleceğiz inşallah." diye konuştu.

Antrenör Enes Kesler: "Şampiyonluğa alıştık yine şampiyon olup geleceğiz."

Antrenör Enes Kesler ise haftada 5-6 gün çift antrenman yaptıklarını, daha sonra 6 milli takım kampı geçirdiklerini ve son bir kampın kaldığını belirtti.

Her zaman şampiyonluk hedeflediklerini dile getiren Kesler, "Şampiyonluğa alıştık yine oraya gidip şampiyon olup geleceğiz. Yıllar geçtikçe üstüne koyan ve çalışkan sporcu. Ben sporcumdan eminim. Zaten şampiyonluk havasına girdik. Oraya gidecek ve gerekeni yapacak. Bayrağımızı göndere çektirecek, İstiklal Marşı'mızı Japonya'da okutacağına inanıyorum ve ona güveniyorum. Gerçekten çok çalıştı. Sakatlığımız da yok, her şey yolunda." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin gündemine oturan ücrete bakanlık el attı! Ceza kesildi

Türkiye'nin gündemine oturan ücrete bakanlık el attı
Rakam inanılmaz seviyelerde! Galatasaray resmen para basıyor

Rakam inanılmaz seviyelerde! Galatasaray resmen para basıyor
Şampiyonlar Ligi maçı sonrası dünyanın konuştuğu an! Arda'nın yüzü şekilden şekle girdi

Şampiyonlar Ligi maçı sonrası Arda'nın yüzü şekilden şekle girdi
Yeni vergi düzenlemesi Komisyon'da kabul edildi! Tapudan notere, kiradan araçlara birçok sistem değişiyor

Yeni vergi düzenlemesi kabul edildi! Tüm hesaplar sil baştan değişiyor
Türkiye'nin gündemine oturan ücrete bakanlık el attı! Ceza kesildi

Türkiye'nin gündemine oturan ücrete bakanlık el attı
Avrupa ülkesinde görülmemiş skandal! Polis ile asker arasında çatışma çıktı

Tarihte böylesi görülmedi! Askerle polis çatıştı, ülke ayağa kalktı
Zehra Güneş'in mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü

Mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü
Mansur Yavaş cephesinden ''Soruşturma izni verildi'' iddiasına yanıt

Ankara'yı karıştıran Mansur Yavaş iddiasına yanıt
2 kişinin öldüğü yerde kaydedildi! 'Kaç' uyarısıyla kurtuldu

2 kişinin öldüğü yerde kaydedildi! 'Kaç' uyarısıyla kurtuldu
Türkiye'de de yok satıyor! Dünyaca ünlü otomobil markası 13 bin aracını geri çağırdı

Türkiye'de de yok satıyor! Ünlü marka binlerce aracını geri çağırdı
Ölümden dönen İrem Helvacıoğlu cephesinden ilk açıklama

Ünlü oyuncu ölümden döndü! Sağlık durumu hakkında ilk açıklama
Bütün dünya Osimhen'i konuşuyor: Canavar modunda

Bütün dünya onu konuşuyor: Canavar modunda
Ozan Güven'in hapis cezası kesinleşti

5 yıl sonra karar çıktı! Ozan Güven hapse giriyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.