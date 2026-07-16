Milli basketbolcu Ömer Kutluay, aynı yaz iki turnuvada forma giyerek tarihe geçti

Milli basketbolcu Ömer Kutluay, aynı yaz içinde hem 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda hem de 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda forma giyen ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

İspanya ekibi Real Madrid'in altyapısında forma giyen 17 yaşındaki oyuncu, İstanbul'da düzenlenen ve Türkiye'nin dördüncü sırada tamamladığı FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda sergilediği performansla dikkati çekti.

Turnuvanın en iyi 5 oyuncusu arasında yer alan Ömer Kutluay, kısa süre içinde 20 Yaş Altı Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kadrosuna dahil edildi.

"Daha iyi savunma yapmalıyım"

Milli basketbolcu, 17 Yaş Altı Dünya Kupası ve 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda yaşadığı deneyimlerle ilgili FIBA'ya açıklamalarda bulundu.

20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası için milli takıma çağrılmayı beklemediğini belirten Ömer Kutluay, şu ifadeleri kullandı:

"Bunu beklemiyordum ancak daha sonra beni takımda istediklerine dair bir telefon aldım ve hemen kabul ettim. Şimdi burada takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Takıma mümkün olduğunca yardımcı olmam gerekiyor. Daha iyi savunma yapmalıyım çünkü bu takımın benden savunmada daha fazla katkıya ihtiyacı var. Burada top benim elimde çok fazla kalmıyor. Bu nedenle takıma başka yollarla yardımcı olmam gerekiyor. Buradaki oyuncular profesyonel seviyede oynadıkları için çok daha fiziksel mücadele ediyorlar. Bu nedenle oldukça farklı."

Sahada ortaya koyduğu enerjinin kaynağıyla ilgili bir soruyu da yanıtlayan 17 yaşındaki oyuncu, "Bu sadece tutkuyla ilgili. Oyunu seviyorum, bu yüzden yorulmuyorum" diye konuştu.

"Bir nesle damga vuracak bir turnuva olduğunu düşünüyorum"

Maç başına 28,4 sayı, 6,1 ribaunt ve 9 asist ürettiği 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda elde ettikleri derecenin hayal kırıklığı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Ömer Kutluay, şunları kaydetti:

"Çünkü çok sayıda taraftarı yanımıza çektik. Bize inandılar ve biz de elimizdeki her şeyi ortaya koyduk. Son maçta yorgunduk. Sonuçta bu yalnızca bir mağlubiyet ve bununla ilgili yapabileceğimiz bir şey yok. Hayal kırıklığı olduğunu düşünmüyorum. Bizim için bir nesle damga vuracak bir turnuva olduğunu düşünüyorum. Çıkardığımız en önemli ders, asla pes etmemek. Bir maçta 25 sayı geriden geldik, birçok kez sekiz sayılık farkları kapattık. Fransa'ya karşı oynadığımız çeyrek finalde de bunu yaptık. Bu nedenle asla pes etmemek ve oynamaya devam etmek gerekiyor."

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer Kutluay, üst üste 2 turnuvanın yoğunluğunun üstesinden nasıl geldiğine ilişkin bir soruyu ise, "Her şey tutkudan ibaret. Sadece tutku." şeklinde yanıtladı.