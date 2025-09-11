Haberler

Ömer Faruk Sezgin'in Cezası Onandı, Karşıyaka Transferde Hızlanıyor
Karşıyaka'nın transferde kadrosuna kattığı Ömer Faruk Sezgin, bahis oynadığı gerekçesiyle 8 ay men cezası aldı. Tahkim Kurulu, futbolcunun itirazını kabul etmedi ve cezasını onadı. Karşıyaka, bunun üzerine hücuma takviye arayışlarını hızlandırdı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Karşıyaka'nın transferde Kütahyaspor'dan kadrosuna kattığı golcü futbolcu Ömer Faruk Sezgin'in bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan aldığı 8 aylık men cezasına yaptığı itiraz kabul edilmedi. Tahkim Kurulu, 26 yaşındaki golcünün cezasını onadı. Ankaraspor'da oynadığı dönemde çıktığı 28 Nisan 2024'teki şike tartışmalı Nazillispor maçında ve muhtelif tarihlerde futbol ailesine yasak olmasına rağmen bahis oynadığı gerekçesiyle iki takımdan birçok oyuncuyla birlikte Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilip ceza alan Ömer Faruk'un Tahkim Kurulu'nda cezasında indirim umudu da bitti.

Tecrübeli futbolcunun itirazını değerlendiren kurul, Ömer Faruk Sezgin'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, erteleme talebinin reddine oybirliğiyle karar verdi. Ömer Faruk'la birlikte ceza alan diğer futbolculara da indirim yapılmadı. Tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği 19 Ağustos'tan itibaren cezalı sayılacak Ömer Faruk'un 8 aylık hak mahrumiyeti 3'üncü Lig'de normal sezonun bittiği tarih olan 19 Nisan'da sona erecek. Futbolcudan sezonun ikinci yarısında yararlanma umudu da biten Kaf-Kaf, Ömer Faruk'a verilen 900 bin TL peşinatı geri talep ederek yollarını ayıracak.

HÜCUMA TAKVİYE ARIYOR

Karşıyaka, Ömer Faruk'un cezasının onanmasıyla transfer döneminin bitimine 1 gün kala hücuma takviye arayışlarına hız verdi. Kaf-Kaf gündemine aldığı Fethiyesporlu Furkan Ceylan ve Gençlerbirliği'nden Gökhan Altıparmak'tan yüksek maliyetleri ve üst ligde forma giymek istedikleri için vazgeçerken, yarına kadar direkt oynayabilecek durumda en az iki takviye yapılması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
