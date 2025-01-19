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Ömer Faruk Deliktaş'tan Altın Madalya

Ömer Faruk Deliktaş'tan Altın Madalya
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Kayserili sporcu Ömer Faruk Deliktaş, İsviçre'nin Samnaun Kayak Merkezi'nde düzenlenen Çocuk FIS Kupası'nda altın madalya kazandı. Türkiye Kayak Federasyonu Snowboard Çocuk Milli Takımı toplamda bir altın ve bir bronz madalya ile turnuvayı tamamladı.

Türkiye Kayak Federasyonu Snowboard Çocuk Milli takımı ile İsviçre'nin Samnaun Kayak merkezinde düzenlenen Çocuk FIS Kupası'nda yer alan Kayserili sporcu Ömer Faruk Deliktaş altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Kayak Federasyonu Snowboard Çocuk Milli Takımı; İsviçre'nin Samnaun Kayak Merkezi'nde düzenlenen Çocuk FIS Kupasında bir altın bir bronz madalya kazandı. 18 Ocak 2025 tarihinde düzenlenen Çocuk Kupası Paralel Slalom yarışmasında U-15 Erkekler Kategorisi'nde milli sporcu Kayserili Ömer Faruk Deliktaş altın madalya, U-15 Kadınlar Kategorisi'nde ise Mila Tuncel Krispin bronz madalya kazandı. Kayseri Gençlik ve Spor İlMüdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Sporcularımızı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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