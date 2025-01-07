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Ömer Erdoğan: 'Maçın hakkı en az beraberlikti'

Ömer Erdoğan: 'Maçın hakkı en az beraberlikti'
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Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Beşiktaş karşısında aldıkları 1-0'lık yenilgi sonrası açıklamalarda bulunarak, maçın sonucunu değerlendirdi. Erdoğan, oyuncularının gösterdiği mücadeleyi takdir ederken, kaleci Mert'in kurtarışlarına da dikkat çekti. Rey Manaj'ın gribal enfeksiyon nedeniyle kadroda yer almadığını belirtti.

Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Beşiktaş maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Top bizi bugün çok sevmedi. Kaleci Mert'i de tebrik ediyorum çok güzel kurtarışlar yaptı. Maçın hakkı en az beraberlikti" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nun ilk hafta maçında Beşiktaş'ı konuk eden ve sahadan 1-0 yenilgiyle ayrılan Sivasspor'da Teknik Direktör Ömer Erdoğan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Erdoğan, "Oyuncularımı tebrik ediyorum verdikleri mücadeleden dolayı. Bugün galip gelmek isterdik ama olmadı. Hak ettik mi? hak etmedik. Kora kor mücadele vardı. Beşiktaş'ta çok kaliteli oyuncular var. Bizde ona göre çalışmalarımızı yaptık. Savunma kısmında rakibe gol haricinde pozisyon hemen hemen vermedik. Daha çok pozisyona girebilirdik. Top bizi bugün çok sevmedi. Kaleci Mert'i de tebrik ediyorum çok güzel kurtarışlar yaptı. Maçın hakkı en az beraberlikti. Eksiklerimizi tamamlayıp daha iyi konuma geleceğiz. İnşallah bu hafta sonu ligde Alanyaspor ile oynayacağımız maçta taraftarlarımızın desteğiyle galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Transfer döneminde de takımımıza takviyeler yapıp yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

"Rey Manaj ağır bir gribal enfeksiyon geçirdi"

Rey Manaj'ın kadroda yer almaması ile ilgili yöneltilen soruya Erdoğan, "En son Samsunspor maçından sonra oyuncularımıza izin vermiştik. Rey Manaj'da ülkesine gitmişti. Kampa katılmadan önce ülkesinde ağır bir gribal enfeksiyon geçirdi ve kampa geç katıldı. Bugün de tam hazır değildi. O yüzden riske atmak istemedik. Trabzonspor maçına kadar kendisini hazır hale getireceğiz" yanıtını verdi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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