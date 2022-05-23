Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş'tan, teknik direktör Ömer Erdoğan'a teşekkür - Haberler

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş'tan, teknik direktör Ömer Erdoğan'a teşekkür
Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, görevini bırakma kararı alan teknik direktör Ömer Erdoğan'a bugüne kadar vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür etti.
Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, görevini bırakma kararı alan teknik direktör Ömer Erdoğan'a bugüne kadar vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür etti.
Savaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Atakaş Hatayspor'umuzun 2 sezondur teknik direktörlük görevini yürüten ve takımdan ayrılma kararı alan Ömer Erdoğan hocamıza kariyerinde başarılar diliyor, vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
AA / Salim Taş - Spor