- Ömer Erdoğan: "Çok önemli bir haftada çok önemli bir galibiyet aldık" MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: "Taraftarlarımız, bu hafta içi tesislerimize gelip bize olan inançlarını, güvenlerini gösterdiler" "Geçen haftada Süper Lig'de yanılmıyorsam en fazla yüksek hızla koşuyu yapan...

- Ömer Erdoğan : "Çok önemli bir haftada çok önemli bir galibiyet aldık"

Mke Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan :

"Taraftarlarımız, bu hafta içi tesislerimize gelip bize olan inançlarını, güvenlerini gösterdiler"

"Geçen haftada Süper Lig'de yanılmıyorsam en fazla yüksek hızla koşuyu yapan takım bizdik"

"Tolga Ciğerci bana göre Milli Takım'ı hak etti"

ANKARA - MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Sivasspor galibiyetinin ardından, "Çok önemli bir haftada çok önemli bir galibiyet aldık. Bunun mutluluğunu yaşayacağız. Milli takım arası da bizim için ilaç gibi oldu" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Sivasspor'u ağırlayan MKE Ankaragücü sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. MKE Ankaragücü bu skorla beraber ligdeki ilk galibiyetini aldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Öncelikle oyuncularımı kutluyorum, tebrik ediyorum. Gerçekten sahada ilk dakikadan itibaren çok iyi mücadele eden bir Ankaragücü takımı vardı. Belki futbol olarak geçen haftayla kıyaslarsak çok pas yapamadık ve oyunsal anlamda biraz gerideydik. Geçen hafta iyi oynadık, galibiyeti hak eden bizdik ama maalesef eli boş döndük. Bugün biliyorduk zor olacağını çünkü Sivasspor'u analiz ederken özellikle direkt hücumlarla, savunmadan yüksek toplar atıp, ikinci topları kazanan ve orada hücumu devam ettiren bir anlayışı var. Çok da sert bir takım. Demir Grup Sivasspor'un oyuncularını da tebrik ediyorum. Onlar da çok iyi mücadele ettiler ama bugün gerçekten çok iyi bir MKE Ankaragücü takımı vardı. İstekli, arzulu. Hafta içi antrenmanda oyuncularım ne kadar galibiyet arzusu olduğunu gösterdiler. Onun için çok mutluyum. Gerçekten çok önemli bir haftada çok önemli bir galibiyet aldık. Bunun mutluluğunu yaşayacağız. Milli takım arası da bizim için ilaç gibi oldu" diye konuştu.

"Taraftarlarımız, bu hafta içi tesislerimize gelip bize olan inançlarını, güvenlerini gösterdiler"

MKE Ankaragücü taraftarının geldiğinden beri kendini evinde gibi hissettirdiğini ifade eden Erdoğan, "Güzel bir bağ kurduk. Onlar da sağ olsun iki haftadır verdiği mücadeleyi görüyorlar. Mağlup olmamıza rağmen geçen hafta Alanya'da maçtan sonra takımı çağırıp alkışladılar. Bu hafta içi tesislerimize gelip bize olan inançlarını, güvenlerini gösterdiler. Bugün maça gelirken yine bizi çok güzel bir şekilde maça uğurladılar" ifadelerini kullandı.

"Oyuncuların buraya uyum sağlamada biraz zamana ihtiyacı oluyor"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, yabancı oyuncuların Türkiye'ye adaptasyon süresinin uzun sürdüğünü ifade ederek, "Farklı liglerde sertlik biraz daha fazla şiddetli olunca oyuncuların buraya uyum sağlamada biraz zamana ihtiyacı oluyor. Onları da zamanla bu mücadelenin içine sokup onlardan da faydalanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Geçen haftada Süper Lig'de yanılmıyorsam en fazla yüksek hızla koşuyu yapan takım bizdik"

Günümüz futbolunda koşu mesafesinden ziyade yüksek hızda sprint sayısının daha önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Geçen haftada Süper Lig'de yanılmıyorsam en fazla yüksek hızla koşuyu yapan takım bizdik. Hem hücuma çıkarken o hızda koşuları yapıp ceza sahasına çok çabuk ulaşmamıza yardımcı oluyor. Aynı şekilde topu kaybettikten sonra savunmaya dönüşlerde de hızlı olunca işinizi biraz kolaylaştırıyor. Tolga'yla ilgili daha önceki açıklamalarda da söylediğim gibi bana göre Türkiye'de şuan 6 numarada en iyi geçiş oyununu oynayan, en çok koşan aynı zamanda da gol bölgesinde de daha önceki maçlarda 3 tane asistle katkı sağladı. Oyun anlayışı, zekası gerçekten üst seviyede. Taylan'da uzun zamandır. Galatasaray'da ve Milli Takım'da çok ciddi maçlarda görev aldı. Onun da hem tecrübesinden faydalanıp hem de performansını en iyi yere çıkartıp ondan da faydalanmak istiyorum. Taylan'la Tolga, ilk defa yan yana oynadılar. Onlarla özellikle taktiksel anlamda fazla antrenman yapma şansımız olmadı. Onları hem antrenmanlarla hem de analizle hazırlayıp birbirlerinin ve takım arkadaşlarıyla uyumlarını çabuklaştırmaya çalıştık."

"Tolga Ciğerci bana göre Milli Takım'ı hak etti"

Milli Takım Aday Kadrosu'na seçilen Tolga Ciğerci'yi tebrik eden Erdoğan, "Bugün öğle saatlerinde Stefan Kuntz hoca beni arayıp bu güzel haberi iletti. Sağ olsun çok nazik bir şekilde 'Hocam bu haberi sizin vermeniz belki daha doğru olur. Oyuncunuza maç öncesi ve maç sonrası söyleyerek oyuncunun konsantrasyonunu bozmamak adına tamamen size bırakıyorum" dedi. Çok nazik bir davranış, Stefan hocamıza da teşekkür ediyorum. Bana göre çok hak etti. Hem geçen sene Başakşehir'deki performansı ve buraya antrenmansız bir şekilde, özellikle takım kampı yapmadan gelip de çok çabuk uyum sağlaması ve lige iyi bir şekilde giriş yapması bana göre hak ettiğini düşünüyorum. Diğer arkadaşlarda inşallah milli takım seviyesine kadar ulaşırlar. Milli Takım hepimiz için çok ayrı bir yer. Hem Türk oyuncularımın hem de yabancı oyuncuların Milli Takım'a gitmesi bizi gururlandırıyor" ifadelerine yer verdi.