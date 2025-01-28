Olympique Lyon, Teknik Direktör Pierre Sage ile Yollarını Ayırdı

Fransız ekibi Olympique Lyon, Teknik Direktör Pierre Sage'nin görevine son verildiğini açıkladı.

Fransa Ligue 1 temsilcisi Olympique Lyon, Teknik Direktör Pierre Sage'nin görevine son verildiğini duyurdu. Lyon, Fransız çalıştırıcı ile bu sezon ligde çıktığı 19 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak topladığı 30 puanla 6. sırada bulunuyor. UEFA Avrupa Ligi'nde 7 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 de mağlubiyet yaşayan Fransız ekibi, bu periyotta sahasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olurken, Fenerbahçe ile de deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

Pierre Sage, 2023'te göreve geldiği Lyon'un başında 56 maçta görev yaparken, 33 galibiyet, 14 mağlubiyet ve 9 beraberlik sonucu 1.93 puan ortalaması elde etti. - İSTANBUL