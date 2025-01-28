Üye Girişi
Haberler
Erdoğan: Arkadaşımız da olsa otel yangınında hatası olan herkes cezasını alacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan toplantıya damga vuran otel yangını resti
Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı

Meclis'te Öcalan'ın mesajını paylaştı
Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş sorusuna verdiği yanıt olay oldu

İmamoğlu'nun Yavaş sorusuna verdiği yanıt olay oldu
Bahçeli'den Bakan Ersoy'a: Hiçbir şey olmamış gibi hareket etmesini doğru bulmuyoruz

Bahçeli, bombayı Turizm Bakanı Ersoy'un kucağına bıraktı

Olympique Lyon, Teknik Direktör Pierre Sage ile Yollarını Ayırdı

Olympique Lyon, Teknik Direktör Pierre Sage ile Yollarını Ayırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Ligue 1 takımlarından Olympique Lyon, Teknik Direktör Pierre Sage'nin görevine son verildiğini açıkladı. Lyon, bu sezon ligde 19 maçta 30 puan toplayarak 6. sırada bulunuyor.

Fransız ekibi Olympique Lyon, Teknik Direktör Pierre Sage'nin görevine son verildiğini açıkladı.

Fransa Ligue 1 temsilcisi Olympique Lyon, Teknik Direktör Pierre Sage'nin görevine son verildiğini duyurdu. Lyon, Fransız çalıştırıcı ile bu sezon ligde çıktığı 19 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak topladığı 30 puanla 6. sırada bulunuyor. UEFA Avrupa Ligi'nde 7 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 de mağlubiyet yaşayan Fransız ekibi, bu periyotta sahasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olurken, Fenerbahçe ile de deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

Pierre Sage, 2023'te göreve geldiği Lyon'un başında 56 maçta görev yaparken, 33 galibiyet, 14 mağlubiyet ve 9 beraberlik sonucu 1.93 puan ortalaması elde etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Savaş fena kızıştı! Amerikalılar 500 milyar dolar kaybetti
img

Zincir markette tırnakçılık yapan kadınlar sert kayaya çarptı
img

Gündem yaratan 'kaset' iddialarına böyle yanıt verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayşe Barım'ın ifadesi ortaya çıktı! 'Kaset arşivi' iddialarına yanıt verdi

Gündem yaratan 'kaset' iddialarına böyle yanıt verdi
Dr. Ekrem Teymur: 'Avrupa, teknoloji yarışında geriye düştü'

"Avrupa, teknoloji yarışında geriye düştü"
Survivor şampiyonu Nefise, ünlü isme ilan-ı aşk etti: Flört teklifi alsam boşanırım

Nefise, "Böyle bir erkek yok" diyerek ünlü isme ilan-ı aşk etti
Müge Anlı, altı çocuk yapıp dördünü yurda veren adama ateş püskürdü: Spermlerini saça saça geziyor

Duyduklarına isyan etti: Bu adam spermlerini saça saça geziyor
İmamlar 'banka promosyonu' için sokağa çıktı

İmamlar 'banka promosyonu' için sokağa çıktı: Bu yanlıştan dönün
Talisca'nın sözleşmesindeki maddeleri görmeniz lazım

Sözleşmesindeki maddeler inanılır gibi değil

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.