Olympique Lyon, Teknik Direktör Pierre Sage ile Yollarını Ayırdı
Fransa Ligue 1 takımlarından Olympique Lyon, Teknik Direktör Pierre Sage'nin görevine son verildiğini açıkladı. Lyon, bu sezon ligde 19 maçta 30 puan toplayarak 6. sırada bulunuyor.
Fransız ekibi Olympique Lyon, Teknik Direktör Pierre Sage'nin görevine son verildiğini açıkladı.
Fransa Ligue 1 temsilcisi Olympique Lyon, Teknik Direktör Pierre Sage'nin görevine son verildiğini duyurdu. Lyon, Fransız çalıştırıcı ile bu sezon ligde çıktığı 19 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak topladığı 30 puanla 6. sırada bulunuyor. UEFA Avrupa Ligi'nde 7 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 de mağlubiyet yaşayan Fransız ekibi, bu periyotta sahasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olurken, Fenerbahçe ile de deplasmanda 0-0 berabere kaldı.
Pierre Sage, 2023'te göreve geldiği Lyon'un başında 56 maçta görev yaparken, 33 galibiyet, 14 mağlubiyet ve 9 beraberlik sonucu 1.93 puan ortalaması elde etti. - İSTANBUL