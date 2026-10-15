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Olympiakoslu Jean Montero, 26 sayıyla EuroLeague'de 5. haftanın MVP'si seçildi

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EuroLeague'de 5. haftanın MVP'si Olympiakoslu Jean Montero oldu. Montero, Olympiakos'un Valencia Basket'i 28 sayı geriden gelip uzatmalarda 102-97 yendiği maçta eski kulübüne karşı 26 sayı, 5 ribaunt ve 2 asistle öne çıktı.

Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 5. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP), Olympiakos forması giyen Jean Montero oldu.

Organizasyonun açıklamasına göre, Olympiakos deplasmanda Valencia Basket karşısında 28 sayı geriden gelerek uzatmalarda galibiyeti (102-97) alırken, Yunan ekibinin oyun kurucusu, eski kulübüne karşı attığı 26 sayı ile maçta öne çıktı.

Dominikli oyun kurucu, attığı 26 sayının yarı sıra kaydettiği 5 ribaunt ve 2 asist ile haftanın MVP'si seçildi.

Kaynak: AA
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